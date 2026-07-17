Dow Jones aktuell: So performt der Dow Jones am Montagnachmittag

Dow Jones-Performance im Blick

20.07.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones zeigt sich am Montagnachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 51.979,57 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,289 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,537 Prozent fester bei 52.426,46 Punkten in den Montagshandel, nach 52.146,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.905,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52.411,90 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51.564,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, stand der Dow Jones noch bei 49.442,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.342,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,43 Prozent. Bei 53.289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 2,04 Prozent auf 353,17 USD), Microsoft (+ 1,90 Prozent auf 401,30 USD), Salesforce (+ 1,87 Prozent auf 173,97 USD), Chevron (+ 1,49 Prozent auf 190,18 USD) und Amazon (+ 1,27 Prozent auf 250,36 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Home Depot (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR), Apple (-2,76 Prozent auf 324,52 USD), Merck (-1,84 Prozent auf 125,15 USD), Boeing (-1,76 Prozent auf 210,27 USD) und Walmart (-1,70 Prozent auf 112,30 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 9.685.536 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier wird ein KGV von 12,10 erwartet. Chevron-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net