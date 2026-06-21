Dow Jones-Handel aktuell: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsende aufwärts.
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Am Freitag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,29 Prozent auf 52.637,01 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,102 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,453 Prozent auf 52.249,44 Punkte an der Kurstafel, nach 52.487,41 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 52.709,75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52.266,81 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,362 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.918,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der Dow Jones mit 47.916,57 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44.650,64 Punkte.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,79 Prozent aufwärts. Bei 53.289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 4,03 Prozent auf 210,96 USD), Nike (+ 3,72 Prozent auf 44,37 USD), Cisco (+ 2,54 Prozent auf 121,31 USD), Walmart (+ 1,51 Prozent auf 113,90 USD) und Caterpillar (+ 1,49 Prozent auf 952,41 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-2,62 Prozent auf 287,56 USD), UnitedHealth (-1,64 Prozent auf 424,62 USD), Merck (-1,22 Prozent auf 123,54 USD), Johnson Johnson (-0,82 Prozent auf 256,98 USD) und Amazon (-0,69 Prozent auf 245,34 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 32.994.247 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
Im Dow Jones hat die Salesforce-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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