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Dow Jones-Performance im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell

18.06.26 20:02 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell | finanzen.net

Der Dow Jones gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt.

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Am Donnerstag gewinnt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,33 Prozent auf 51.664,00 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,258 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,864 Prozent auf 51.937,56 Punkte an der Kurstafel, nach 51.492,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.571,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.949,26 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0,583 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 49.686,12 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 46.225,15 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Wert von 42.171,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52.281,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,48 Prozent auf 989,16 USD), Walt Disney (+ 3,28 Prozent auf 104,17 USD), Amazon (+ 3,01 Prozent auf 244,66 USD), NVIDIA (+ 2,74 Prozent auf 210,26 USD) und Nike (+ 2,56 Prozent auf 45,32 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen IBM (-4,13 Prozent auf 251,52 USD), Chevron (-2,69 Prozent auf 172,81 USD), Amgen (-2,08 Prozent auf 334,56 USD), Johnson Johnson (-1,96 Prozent auf 229,60 USD) und McDonalds (-1,62 Prozent auf 279,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29.278.819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,27 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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