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Dow Jones-Kursentwicklung

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones auf grünem Terrain

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones auf grünem Terrain

Dow Jones-Handel heute.

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Dow Jones 30 Industrial
53,569.44 USD 105.56 USD 0.2 %
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Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 53.626,97 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,552 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,157 Prozent auf 53.547,68 Punkte an der Kurstafel, nach 53.463,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53.345,62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53.707,62 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,685 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52.210,08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 50.644,28 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 27.08.2025, mit 45.565,23 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,84 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 20,07 Prozent auf 246,89 USD), NVIDIA (+ 7,58 Prozent auf 225,55 USD), IBM (+ 3,94 Prozent auf 238,93 USD), Microsoft (+ 0,77 Prozent auf 500,19 USD) und Apple (+ 0,50 Prozent auf 315,02 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walt Disney (-1,83 Prozent auf 107,62 USD), Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,65 EUR), Amazon (-1,48 Prozent auf 256,44 USD), Walmart (-1,42 Prozent auf 102,86 USD) und McDonalds (-1,41 Prozent auf 263,17 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 33.542.539 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,23 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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