Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

16.07.26 22:32 Uhr

Am Donnerstagabend legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent leichter bei 52.552,97 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,223 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,103 Prozent schwächer bei 52.604,20 Punkten, nach 52.658,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52.924,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52.367,42 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,235 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 51.999,67 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 16.04.2026, einen Wert von 48.578,72 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Wert von 44.254,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,62 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 4,21 Prozent auf 44,57 USD), IBM (+ 3,72 Prozent auf 219,05 USD), Amgen (+ 3,70 Prozent auf 371,58 USD), Salesforce (+ 3,40 Prozent auf 172,68 USD) und Merck (+ 3,25 Prozent auf 127,63 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Goldman Sachs (-4,91 Prozent auf 1.095,46 USD), Alphabet C (ex Google) (-4,43 Prozent auf 353,81 USD), Caterpillar (-4,06 Prozent auf 877,17 USD), NVIDIA (-2,40 Prozent auf 207,40 USD) und Amazon (-1,99 Prozent auf 249,89 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 36.422.151 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,470 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net