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Marktbericht

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt schlussendlich

Mit dem Dow Jones ging es zum Handelsende abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
165.00 EUR -9.94 EUR -5.68 %
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Chevron Corp.
181.88 EUR 2.98 EUR 1.67 %
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Goldman Sachs
815.00 EUR 5.00 EUR 0.62 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
194.30 EUR -3.82 EUR -1.93 %
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JPMorgan Chase & Co.
299.60 EUR 0.90 EUR 0.30 %
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Microsoft Corp.
448.90 EUR -4.25 EUR -0.94 %
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Nike Inc.
31.94 EUR 0.22 EUR 0.68 %
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NVIDIA Corp.
201.35 EUR 4.73 EUR 2.41 %
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Procter & Gamble Co.
130.74 EUR 2.68 EUR 2.09 %
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Salesforce
202.05 EUR -3.30 EUR -1.61 %
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Sherwin-Williams Co.
289.30 EUR 8.80 EUR 3.14 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
316.80 EUR -0.90 EUR -0.28 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,481.51 USD -347.11 USD -0.67 %
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Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,67 Prozent auf 51.481,51 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,589 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,905 Prozent auf 51.359,70 Punkte an der Kurstafel, nach 51.828,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51.409,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51.780,50 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53.559,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.876,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der Dow Jones bei 46.247,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 1,91 Prozent auf 149,03 USD), Nike (+ 1,79 Prozent auf 36,39 USD), NVIDIA (+ 1,68 Prozent auf 228,86 USD), Sherwin-Williams (+ 1,12 Prozent auf 332,79 USD) und Chevron (+ 0,94 Prozent auf 206,37 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-6,91 Prozent auf 184,39 USD), Salesforce (-2,88 Prozent auf 227,27 USD), IBM (-2,15 Prozent auf 220,67 USD), Goldman Sachs (-2,05 Prozent auf 916,28 USD) und JPMorgan Chase (-1,89 Prozent auf 336,59 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 33.945.241 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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