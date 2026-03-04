Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Kursentwicklung

Der Dow Jones verlor heute an Wert.

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,61 Prozent schwächer bei 47.954,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,510 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,307 Prozent auf 48.589,77 Punkte an der Kurstafel, nach 48.739,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47.577,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48.526,73 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 48.908,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der Dow Jones bei 47.954,99 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Stand von 43.006,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,884 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.577,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,30 Prozent auf 201,39 USD), IBM (+ 2,60 Prozent auf 256,55 USD), Chevron (+ 2,08 Prozent auf 189,90 USD), Microsoft (+ 1,35 Prozent auf 410,68 USD) und Amazon (+ 0,98 Prozent auf 218,94 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-3,67 Prozent auf 835,46 USD), Caterpillar (-3,54 Prozent auf 706,08 USD), Walmart (-3,52 Prozent auf 123,31 USD), Sherwin-Williams (-3,51 Prozent auf 335,45 USD) und Merck (-3,50 Prozent auf 116,07 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 47.988.910 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,773 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net