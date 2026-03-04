DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.321 -1,8%Euro1,1609 -0,2%Öl84,00 +1,7%Gold5.084 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

05.03.26 22:32 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück | finanzen.net

Der Dow Jones verlor heute an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
188,30 EUR 2,42 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
600,00 EUR -34,00 EUR -5,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
163,54 EUR 3,62 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
715,00 EUR -36,70 EUR -4,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
222,55 EUR 9,45 EUR 4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
99,40 EUR -3,00 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
353,00 EUR 3,30 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,82 EUR -1,44 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
174,92 EUR 6,30 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
297,45 EUR -1,15 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
44,06 EUR 0,13 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
106,32 EUR -3,38 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
89,85 EUR 1,12 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.954,7 PKT -784,7 PKT -1,61%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,61 Prozent schwächer bei 47.954,74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,510 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,307 Prozent auf 48.589,77 Punkte an der Kurstafel, nach 48.739,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47.577,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48.526,73 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 48.908,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der Dow Jones bei 47.954,99 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Stand von 43.006,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,884 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.577,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,30 Prozent auf 201,39 USD), IBM (+ 2,60 Prozent auf 256,55 USD), Chevron (+ 2,08 Prozent auf 189,90 USD), Microsoft (+ 1,35 Prozent auf 410,68 USD) und Amazon (+ 0,98 Prozent auf 218,94 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-3,67 Prozent auf 835,46 USD), Caterpillar (-3,54 Prozent auf 706,08 USD), Walmart (-3,52 Prozent auf 123,31 USD), Sherwin-Williams (-3,51 Prozent auf 335,45 USD) und Merck (-3,50 Prozent auf 116,07 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 47.988.910 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,773 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
17.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen