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Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

21.04.26 22:33 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück | finanzen.net

Der Dow Jones verlor heute an Wert.

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Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 49.149,38 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,291 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,041 Prozent auf 49.422,37 Punkte an der Kurstafel, nach 49.442,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49.046,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49.848,69 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 45.577,47 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 21.01.2026, bei 49.077,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, stand der Dow Jones bei 38.170,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,59 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 6,96 Prozent auf 346,01 USD), Cisco (+ 2,27 Prozent auf 89,70 USD), Chevron (+ 1,49 Prozent auf 185,98 USD), Microsoft (+ 1,46 Prozent auf 424,16 USD) und Walmart (+ 1,31 Prozent auf 129,60 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Merck (-3,88 Prozent auf 112,56 USD), Honeywell (-3,27 Prozent auf 222,22 USD), Sherwin-Williams (-2,71 Prozent auf 334,61 USD), Boeing (-2,63 Prozent auf 219,16 USD) und Apple (-2,52 Prozent auf 266,17 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 27.288.268 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,162 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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