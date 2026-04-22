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Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt nach

23.04.26 18:00 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt nach | finanzen.net

Aktuell herrscht in New York ein ruhiger Handel.

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Dow Jones 30 Industrial
49.401,0 PKT -89,1 PKT -0,18%
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Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,09 Prozent tiefer bei 49.447,85 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,306 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,442 Prozent auf 49.271,50 Punkte an der Kurstafel, nach 49.490,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49.215,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.522,94 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,052 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 46.208,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der Dow Jones 49.098,71 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, bei 39.606,57 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,20 Prozent zu. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 3,93 Prozent auf 840,69 USD), Verizon (+ 2,57 Prozent auf 47,16 USD), Coca-Cola (+ 2,14 Prozent auf 76,23 USD), Procter Gamble (+ 1,58 Prozent auf 145,11 USD) und Johnson Johnson (+ 1,50 Prozent auf 229,50 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Salesforce (-8,98 Prozent auf 172,75 USD), IBM (-7,90 Prozent auf 231,96 USD), American Express (-3,45 Prozent auf 321,42 USD), Microsoft (-2,67 Prozent auf 421,35 USD) und Honeywell (-2,45 Prozent auf 214,59 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7.780.642 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,149 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,38 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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