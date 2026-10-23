Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot

Index-Performance im Fokus

23.10.26 20:02 Uhr

Mit dem Dow Jones geht es am Nachmittag abwärts.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,10 Prozent tiefer bei 52.285,60 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,283 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,151 Prozent auf 52.788,41 Punkte an der Kurstafel, nach 52.867,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52.055,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52.696,70 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,591 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der Dow Jones bei 51.511,59 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 51.711,65 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 46.734,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,07 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2,45 Prozent auf 232,23 USD), Cisco (+ 1,24 Prozent auf 106,19 USD), Microsoft (+ 0,64 Prozent auf 524,39 USD), Boeing (+ 0,35 Prozent auf 188,20 USD) und IBM (+ 0,34 Prozent auf 252,96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen American Express (-3,91 Prozent auf 312,47 USD), Procter Gamble (-2,72 Prozent auf 161,09 USD), Caterpillar (-2,52 Prozent auf 686,33 USD), Coca-Cola (-2,51 Prozent auf 92,95 USD) und Nike (-2,18 Prozent auf 37,49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.745.861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,13 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net