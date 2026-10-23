DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,63 -1,2%Nas 25.973 -0,1%Bitcoin 72.519 +0,1%Euro 1,1197 -0,2%Öl 117,1 +3,4%Gold 3.999 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot

Mit dem Dow Jones geht es am Nachmittag abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
280.40 EUR -7.90 EUR -2.74 %
Charts | News | Analysen
Boeing Co.
168.70 EUR -0.58 EUR -0.34 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
613.20 EUR -13.00 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen
Chevron Corp.
207.55 EUR 6.05 EUR 3.00 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
95.12 EUR 1.87 EUR 2.01 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
82.90 EUR -2.10 EUR -2.47 %
Charts | News | Analysen
IBM Corp. (International Business Machines)
225.60 EUR 2.20 EUR 0.98 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
467.75 EUR 3.15 EUR 0.68 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.58 EUR -0.69 EUR -2.01 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
189.12 EUR 0.22 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
143.88 EUR -4.14 EUR -2.80 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
360.70 EUR 9.80 EUR 2.79 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,265.40 USD -602.58 USD -1.14 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,10 Prozent tiefer bei 52.285,60 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,283 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,151 Prozent auf 52.788,41 Punkte an der Kurstafel, nach 52.867,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52.055,10 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52.696,70 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,591 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der Dow Jones bei 51.511,59 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 51.711,65 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 46.734,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,07 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2,45 Prozent auf 232,23 USD), Cisco (+ 1,24 Prozent auf 106,19 USD), Microsoft (+ 0,64 Prozent auf 524,39 USD), Boeing (+ 0,35 Prozent auf 188,20 USD) und IBM (+ 0,34 Prozent auf 252,96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen American Express (-3,91 Prozent auf 312,47 USD), Procter Gamble (-2,72 Prozent auf 161,09 USD), Caterpillar (-2,52 Prozent auf 686,33 USD), Coca-Cola (-2,51 Prozent auf 92,95 USD) und Nike (-2,18 Prozent auf 37,49 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.745.861 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,13 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.