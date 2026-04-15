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Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende

16.04.26 22:32 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende | finanzen.net

Am vierten Tag der Woche wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.578,7 PKT 115,0 PKT 0,24%
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Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,24 Prozent auf 48.578,72 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,722 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,176 Prozent auf 48.549,14 Punkte an der Kurstafel, nach 48.463,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48.337,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48.683,45 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, stand der Dow Jones noch bei 46.946,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.359,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39.669,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,406 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 3,89 Prozent auf 46,78 USD), Cisco (+ 2,60 Prozent auf 84,50 USD), IBM (+ 2,53 Prozent auf 251,00 USD), Microsoft (+ 2,20 Prozent auf 420,26 USD) und Salesforce (+ 2,04 Prozent auf 181,22 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2,26 Prozent auf 218,88 USD), Merck (-2,07 Prozent auf 115,46 USD), Johnson Johnson (-1,73 Prozent auf 234,54 USD), Honeywell (-1,21 Prozent auf 229,38 USD) und Apple (-1,14 Prozent auf 263,40 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 32.486.996 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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