Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone

Dow Jones aktuell

04.08.26 22:33 Uhr

Der Dow Jones verzeichnete am Dienstag Kursanstiege.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1,71 Prozent stärker bei 54.085,88 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,537 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,789 Prozent leichter bei 52.759,06 Punkten, nach 53.178,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 54.272,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 53.641,21 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52.900,07 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, notierte der Dow Jones bei 48.941,90 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 04.08.2025, mit 44.173,64 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54.272,60 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 5,60 Prozent auf 876,54 USD), Cisco (+ 5,08 Prozent auf 121,74 USD), IBM (+ 3,91 Prozent auf 235,15 USD), Home Depot (+ 3,55 Prozent auf 300,80 EUR) und Amgen (+ 2,94 Prozent auf 390,02 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-2,60 Prozent auf 41,53 USD), Amazon (-2,32 Prozent auf 277,42 USD), UnitedHealth (-1,88 Prozent auf 407,55 USD), Chevron (-1,44 Prozent auf 190,40 USD) und Coca-Cola (-0,35 Prozent auf 86,56 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40.878.031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,222 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 3,73 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net