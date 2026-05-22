Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich leichter
Der Dow Jones sank letztendlich.
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Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50.434,65 Zählern und damit 0,287 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50.579,70 Punkte).
Das Tageshoch des Dow Jones betrug 50.785,68 Punkte, das Tagestief hingegen 50.356,64 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Wert von 49.230,71 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 26.02.2026, mit 49.499,20 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41.603,07 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,30 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 50.830,24 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 3,26 Prozent auf 908,55 USD), Honeywell (+ 1,67 Prozent auf 231,72 USD), 3M (+ 1,04 Prozent auf 154,03 USD), Sherwin-Williams (+ 0,70 Prozent auf 311,25 USD) und Nike (+ 0,60 Prozent auf 44,94 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Chevron (-3,51 Prozent auf 184,71 USD), UnitedHealth (-2,99 Prozent auf 376,86 USD), Merck (-2,20 Prozent auf 119,72 USD), Johnson Johnson (-1,78 Prozent auf 230,18 USD) und Cisco (-1,73 Prozent auf 118,33 USD).
Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43.180.909 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,478 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien
Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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