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NYSE-Handel im Blick

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich mit Gewinnen

Der Dow Jones wagte sich am Donnerstagabendnicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
230.85 EUR -0.90 EUR -0.39 %
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Cisco Inc.
97.96 EUR -9.34 EUR -8.70 %
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298.00 EUR -1.50 EUR -0.50 %
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McDonald's Corp.
236.80 EUR -2.00 EUR -0.84 %
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Merck Co.
115.08 EUR 0.44 EUR 0.38 %
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Nike Inc.
35.59 EUR 0.18 EUR 0.49 %
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NVIDIA Corp.
195.84 EUR 2.28 EUR 1.18 %
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Salesforce
173.96 EUR 7.96 EUR 4.80 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
318.80 EUR -5.20 EUR -1.60 %
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UnitedHealth Inc.
347.40 EUR -4.60 EUR -1.31 %
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Visa Inc.
312.90 EUR 0.65 EUR 0.21 %
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Walt Disney
90.11 EUR 0.68 EUR 0.76 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,839.99 USD 69.72 USD 0.13 %
News | Analysen

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 53.839,99 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,019 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,051 Prozent stärker bei 53.797,47 Punkten in den Handel, nach 53.770,27 Punkten am Vortag.

Bei 53.622,46 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 54.049,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,430 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der Dow Jones bei 52.498,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49.693,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.922,27 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 4,16 Prozent auf 201,37 USD), Merck (+ 1,98 Prozent auf 135,55 USD), Nike (+ 1,78 Prozent auf 41,23 USD), Visa (+ 1,68 Prozent auf 365,45 USD) und Walt Disney (+ 1,53 Prozent auf 104,80 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-8,40 Prozent auf 113,47 USD), Home Depot (-3,62 Prozent auf 295,20 EUR), UnitedHealth (-1,61 Prozent auf 399,06 USD), McDonalds (-1,25 Prozent auf 272,25 USD) und Amazon (-0,80 Prozent auf 265,13 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 26.773.452 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,570 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research