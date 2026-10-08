Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

Dow Jones-Entwicklung

08.10.26 17:59 Uhr

Anleger in New York treten aktuell den Rückzug an.

Um 17:57 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,35 Prozent leichter bei 51.000,96 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26,311 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,443 Prozent auf 51.406,44 Punkte an der Kurstafel, nach 51.179,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.230,46 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50.939,00 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,387 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 52.786,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52.348,39 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 46.601,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,41 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 3,04 Prozent auf 211,39 USD), Walmart (+ 2,00 Prozent auf 110,32 USD), McDonalds (+ 1,75 Prozent auf 234,91 USD), Home Depot (+ 1,34 Prozent auf 257,85 EUR) und Coca-Cola (+ 1,28 Prozent auf 86,92 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,79 Prozent auf 401,56 USD), Merck (-2,37 Prozent auf 139,41 USD), Johnson Johnson (-1,96 Prozent auf 253,38 USD), Boeing (-1,57 Prozent auf 185,37 USD) und Honeywell Technologies (-1,56 Prozent auf 204,87 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6.502.855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,147 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,54 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net