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Kursentwicklung

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus

Der Dow Jones notiert am Donnerstagnachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
158.30 EUR 4.40 EUR 2.86 %
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Alphabet C (ex Google)
252.10 EUR -12.50 EUR -4.72 %
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Amazon
218.95 EUR -8.65 EUR -3.80 %
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Boeing Co.
156.00 EUR 6.00 EUR 4.0 %
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Caterpillar Inc.
589.20 EUR -55.40 EUR -8.59 %
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Cisco Inc.
97.28 EUR -2.59 EUR -2.59 %
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McDonald's Corp.
230.00 EUR 5.10 EUR 2.27 %
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Merck Co.
132.50 EUR 5.50 EUR 4.33 %
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Microsoft Corp.
472.45 EUR -17.25 EUR -3.52 %
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Nike Inc.
34.18 EUR 0.87 EUR 2.60 %
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NVIDIA Corp.
190.86 EUR -0.64 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
Salesforce
206.35 EUR -8.95 EUR -4.16 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
350.80 EUR -3.80 EUR -1.07 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,206.97 USD -268.13 USD -0.51 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 52.202,98 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,168 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,266 Prozent schwächer bei 52.335,43 Punkten in den Handel, nach 52.475,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.405,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52.086,13 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,225 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der Dow Jones mit 51.349,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der Dow Jones mit 51.594,14 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47.632,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,90 Prozent. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 3,87 Prozent auf 146,39 USD), Boeing (+ 3,35 Prozent auf 172,74 USD), Nike (+ 3,23 Prozent auf 38,35 USD), McDonalds (+ 2,54 Prozent auf 256,86 USD) und 3M (+ 2,51 Prozent auf 177,14 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Alphabet C (ex Google) (-12,88 Prozent auf 280,42 USD), Caterpillar (-9,69 Prozent auf 644,25 USD), Salesforce (-4,59 Prozent auf 231,00 USD), Amazon (-3,79 Prozent auf 244,95 USD) und Cisco (-1,67 Prozent auf 108,45 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Alphabet C (ex Google)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 15.924.547 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,657 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,73 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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