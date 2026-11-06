Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Plus

Index-Performance im Fokus

06.11.26 17:59 Uhr

Der Handel in New York verläuft am fünften Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Um 17:56 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent höher bei 51.627,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,858 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 53.679,01 Zählern und damit 4,18 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51.523,06 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51.662,26 Punkte, das Tagestief hingegen 50.992,61 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,733 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 06.10.2026, mit 51.521,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53.885,10 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 46.912,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,71 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 3,85 Prozent auf 188,60 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,76 Prozent auf 286,69 USD), Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 560,74 USD), Honeywell Technologies (+ 1,19 Prozent auf 218,34 USD) und Amazon (+ 1,15 Prozent auf 263,21 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-2,57 Prozent auf 216,70 USD), Nike (-2,15 Prozent auf 38,71 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 308,70 EUR), Sherwin-Williams (-1,52 Prozent auf 343,70 USD) und Walmart (-1,37 Prozent auf 125,97 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.466.392 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net