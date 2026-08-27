Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones mittags stärker

Kursentwicklung im Fokus

28.08.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones zeigt sich am Freitag wenig bewegt.

Am Freitag steht der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,17 Prozent im Plus bei 53.661,66 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,481 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,083 Prozent auf 53.613,66 Punkte an der Kurstafel, nach 53.569,44 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53.819,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 53.498,73 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,750 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52.747,32 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der Dow Jones noch bei 50.668,97 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 28.08.2025, mit 45.636,90 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,91 Prozent nach oben. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 4,14 Prozent auf 266,88 USD), Salesforce (+ 3,61 Prozent auf 261,16 USD), Apple (+ 2,15 Prozent auf 321,34 USD), Nike (+ 2,08 Prozent auf 39,24 USD) und Microsoft (+ 1,88 Prozent auf 514,54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil 3M (-2,71 Prozent auf 173,98 USD), NVIDIA (-2,08 Prozent auf 223,24 USD), Honeywell Technologies (-2,02 Prozent auf 215,93 USD), Caterpillar (-1,64 Prozent auf 803,62 USD) und Merck (-1,25 Prozent auf 147,67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.015.652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,356 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net