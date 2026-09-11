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NYSE-Handel im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
330.00 EUR 1.10 EUR 0.33 %
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Boeing Co.
179.98 EUR 3.64 EUR 2.06 %
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207.65 EUR 3.15 EUR 1.54 %
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230.30 EUR 0.75 EUR 0.33 %
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McDonald's Corp.
218.00 EUR 0.20 EUR 0.09 %
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Merck Co.
125.26 EUR 0.84 EUR 0.68 %
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Nike Inc.
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NVIDIA Corp.
189.12 EUR 1.14 EUR 0.61 %
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Salesforce
211.00 EUR 1.25 EUR 0.60 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
316.90 EUR 5.00 EUR 1.60 %
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UnitedHealth Inc.
326.40 EUR -12.20 EUR -3.60 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,573.29 USD 509.19 USD 0.98 %
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Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,98 Prozent stärker bei 52.573,29 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,535 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,437 Prozent auf 52.291,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52.064,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 52.204,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.720,24 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 53.791,85 Punkte. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50.848,75 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.108,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,66 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 4,37 Prozent auf 112,13 USD), IBM (+ 3,96 Prozent auf 243,29 USD), Boeing (+ 2,76 Prozent auf 210,45 USD), Travelers (+ 2,08 Prozent auf 375,20 USD) und Salesforce (+ 1,94 Prozent auf 247,72 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-2,37 Prozent auf 379,09 USD), Amgen (-1,34 Prozent auf 377,35 USD), Merck (-0,54 Prozent auf 143,93 USD), Johnson Johnson (-0,29 Prozent auf 265,58 USD) und McDonalds (-0,21 Prozent auf 252,53 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23.172.669 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,643 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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