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Dow Jones im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Abgaben

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit Abgaben

Der Dow Jones zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
377.40 EUR -5.20 EUR -1.36 %
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Apple Inc.
275.85 EUR -6.00 EUR -2.13 %
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181.84 EUR 0.84 EUR 0.46 %
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697.00 EUR 13.60 EUR 1.99 %
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Home Depot
275.25 EUR 3.05 EUR 1.12 %
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Honeywell Technologies
178.00 EUR 0.04 EUR 0.02 %
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Microsoft Corp.
430.35 EUR -9.05 EUR -2.06 %
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Nike Inc.
33.22 EUR -0.17 EUR -0.51 %
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NVIDIA Corp.
198.08 EUR 0.80 EUR 0.41 %
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Salesforce
222.50 EUR -5.00 EUR -2.20 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
320.00 EUR 5.70 EUR 1.81 %
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UnitedHealth Inc.
341.80 EUR -2.40 EUR -0.70 %
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Walt Disney
91.00 EUR -1.87 EUR -2.01 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,414.25 USD -271.86 USD -0.51 %
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Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,51 Prozent leichter bei 53.414,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,858 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,702 Prozent schwächer bei 53.309,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 53.686,11 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 53.635,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53.289,88 Punkten.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,090 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 54.085,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, notierte der Dow Jones bei 51.561,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der Dow Jones mit 45.621,29 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,40 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. 45.057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 1,72 Prozent auf 813,94 USD), Honeywell Technologies (+ 0,95 Prozent auf 209,61 USD), NVIDIA (+ 0,84 Prozent auf 230,36 USD), Boeing (+ 0,83 Prozent auf 212,25 USD) und Home Depot (+ 0,60 Prozent auf 274,90 EUR). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Apple (-2,51 Prozent auf 319,97 USD), Microsoft (-2,04 Prozent auf 499,70 USD), Salesforce (-1,97 Prozent auf 259,23 USD), Walt Disney (-1,73 Prozent auf 105,31 USD) und Amgen (-1,55 Prozent auf 437,23 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33.481.196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,651 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,98 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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