Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones steigt letztendlich

Index im Blick

28.07.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones verbuchte am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1,03 Prozent fester bei 52.747,32 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23,998 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,070 Prozent auf 52.173,42 Punkte an der Kurstafel, nach 52.210,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52.443,52 Punkte, das Tageshoch hingegen 52.901,87 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 51.876,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49.141,93 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44.837,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,02 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Sherwin-Williams (+ 8,25 Prozent auf 354,27 USD), IBM (+ 5,21 Prozent auf 227,55 USD), Coca-Cola (+ 5,00 Prozent auf 88,27 USD), Boeing (+ 4,76 Prozent auf 221,56 USD) und Salesforce (+ 4,55 Prozent auf 181,50 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Caterpillar (-3,71 Prozent auf 840,85 USD), Goldman Sachs (-1,42 Prozent auf 1.033,34 USD), Chevron (-1,27 Prozent auf 187,58 USD), Amazon (-0,23 Prozent auf 230,86 USD) und Procter Gamble (+ 0,17 Prozent auf 148,88 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 34.697.989 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net