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Index-Performance im Blick

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Gewinne

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Gewinne

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
225.35 EUR -0.15 EUR -0.07 %
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Caterpillar Inc.
761.80 EUR 3.20 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
Goldman Sachs
796.40 EUR -3.60 EUR -0.45 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
197.92 EUR -0.38 EUR -0.19 %
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Johnson & Johnson
225.50 EUR 0.50 EUR 0.22 %
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Merck Co.
124.20 EUR -0.34 EUR -0.27 %
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Microsoft Corp.
470.15 EUR -0.80 EUR -0.17 %
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Nike Inc.
29.68 EUR -0.42 EUR -1.40 %
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NVIDIA Corp.
214.20 EUR 1.25 EUR 0.59 %
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Procter & Gamble Co.
130.10 EUR 0.04 EUR 0.03 %
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Salesforce
205.35 EUR 0.05 EUR 0.02 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
321.30 EUR 0.60 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Visa Inc.
329.30 EUR 0.05 EUR 0.02 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,267.90 USD 90.94 USD 0.18 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,28 Prozent stärker bei 51.320,87 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,840 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,125 Prozent höher bei 51.241,18 Punkten, nach 51.176,96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50.862,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51.320,87 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53.414,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.900,07 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Dow Jones mit 46.758,28 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,07 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Visa (+ 1,92 Prozent auf 367,57 USD), NVIDIA (+ 1,72 Prozent auf 237,98 USD), Microsoft (+ 1,51 Prozent auf 525,37 USD), Amazon (+ 1,18 Prozent auf 254,49 USD) und Caterpillar (+ 1,17 Prozent auf 855,30 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Merck (-2,79 Prozent auf 140,27 USD), Salesforce (-2,21 Prozent auf 229,50 USD), Johnson Johnson (-0,84 Prozent auf 253,89 USD), IBM (-0,78 Prozent auf 220,90 USD) und Goldman Sachs (-0,52 Prozent auf 897,86 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10.141.740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,044 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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