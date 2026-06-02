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Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert zum Handelsende

05.06.26 22:32 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert zum Handelsende | finanzen.net

Der Dow Jones fiel am Freitag.

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Dow Jones 30 Industrial
50.866,8 PKT -695,2 PKT -1,35%
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Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,35 Prozent schwächer bei 50.866,78 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,384 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 50.986,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51.561,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 50.781,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51.660,40 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,575 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49.298,25 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 47.954,74 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 42.319,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,13 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51.660,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 4,09 Prozent auf 146,54 USD), Coca-Cola (+ 3,46 Prozent auf 79,48 USD), Travelers (+ 3,35 Prozent auf 303,25 USD), McDonalds (+ 2,61 Prozent auf 279,84 USD) und Johnson Johnson (+ 2,02 Prozent auf 232,77 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Cisco (-6,43 Prozent auf 121,64 USD), NVIDIA (-6,20 Prozent auf 205,10 USD), IBM (-5,61 Prozent auf 284,84 USD), Goldman Sachs (-4,94 Prozent auf 1.038,68 USD) und Caterpillar (-3,85 Prozent auf 904,28 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 61.947.419 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,472 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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