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NYSE-Handel im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter

19.05.26 17:59 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt sich am zweiten Tag der Woche leichter.

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Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,47 Prozent auf 49.454,13 Punkte nach. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,487 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,413 Prozent schwächer bei 49.481,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49.686,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.245,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 49.696,53 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, notierte der Dow Jones bei 49.447,43 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 19.02.2026, den Wert von 49.395,16 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 42.792,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Bei 50.512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2,06 Prozent auf 331,08 USD), Merck (+ 2,01 Prozent auf 114,82 USD), Salesforce (+ 1,25 Prozent auf 181,72 USD), Verizon (+ 1,24 Prozent auf 47,34 USD) und Coca-Cola (+ 0,99 Prozent auf 82,01 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-3,24 Prozent auf 256,28 USD), Cisco (-2,73 Prozent auf 115,64 USD), 3M (-2,08 Prozent auf 149,36 USD), Goldman Sachs (-1,61 Prozent auf 931,17 USD) und Sherwin-Williams (-1,50 Prozent auf 298,24 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 12.630.347 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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