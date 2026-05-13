Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende fester

Index im Fokus

Der Dow Jones zeigte zum Handelsschluss eine positive Tendenz.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel letztendlich um 0,77 Prozent höher bei 50.073,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,148 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 49.674,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49.693,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 49.843,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50.200,54 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,06 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 48.535,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 49.500,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42.051,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,50 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 13,41 Prozent auf 115,53 USD), NVIDIA (+ 4,39 Prozent auf 235,74 USD), Caterpillar (+ 1,99 Prozent auf 920,22 USD), IBM (+ 1,74 Prozent auf 218,37 USD) und Home Depot (+ 1,52 Prozent auf 260,55 EUR). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-4,73 Prozent auf 229,21 USD), 3M (-1,35 Prozent auf 145,12 USD), Amazon (-1,08 Prozent auf 267,22 USD), Nike (-0,76 Prozent auf 42,02 USD) und UnitedHealth (-0,52 Prozent auf 399,09 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 42.840.857 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net