DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Profil
Dow Jones-Entwicklung

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter

09.02.26 16:00 Uhr
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start leichter | finanzen.net

Der Dow Jones setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 15:57 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,35 Prozent leichter bei 49.941,26 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,710 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 2,16 Prozent auf 49.032,19 Punkte an der Kurstafel, nach 50.115,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.062,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49.837,45 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 09.01.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49.504,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 46.987,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44.303,40 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,22 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 50.169,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,54 Prozent auf 190,12 USD), Microsoft (+ 1,79 Prozent auf 408,31 USD), Cisco (+ 0,89 Prozent auf 85,58 USD), JPMorgan Chase (+ 0,82 Prozent auf 325,05 USD) und Goldman Sachs (+ 0,60 Prozent auf 934,32 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Amgen (-2,23 Prozent auf 375,76 USD), Merck (-2,14 Prozent auf 119,32 USD), Amazon (-1,81 Prozent auf 206,51 USD), 3M (-1,60 Prozent auf 169,89 USD) und IBM (-1,52 Prozent auf 294,38 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7.508.548 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,799 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Analysen zu Amazon

