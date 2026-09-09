Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Dow Jones-Performance im Fokus

09.09.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones ging im Minus aus dem Mittwochshandel.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent tiefer bei 52.380,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,991 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,615 Prozent auf 53.110,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52.786,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.314,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.707,90 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 54.036,93 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 50.872,11 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Wert von 45.711,34 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3,38 Prozent auf 239,94 USD), Chevron (+ 1,91 Prozent auf 213,81 USD), JPMorgan Chase (+ 0,34 Prozent auf 354,71 USD), Travelers (+ 0,33 Prozent auf 366,85 USD) und Cisco (+ 0,24 Prozent auf 109,43 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,09 Prozent auf 328,38 USD), Boeing (-2,05 Prozent auf 206,42 USD), Procter Gamble (-2,02 Prozent auf 142,64 USD), Salesforce (-1,99 Prozent auf 244,16 USD) und Nike (-1,97 Prozent auf 37,35 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.089.308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,73 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net