DAX 25.576 -1,7%ESt50 6.312 -1,6%MSCI World 4.966 -0,6%Top 10 Crypto 10,17 -0,1%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 67.255 -0,3%Euro 1,1632 +0,1%Öl 101,7 +3,9%Gold 4.400 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Performance im Fokus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Der Dow Jones ging im Minus aus dem Mittwochshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
282.30 EUR -6.15 EUR -2.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
179.00 EUR -3.18 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
183.88 EUR 2.46 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
94.05 EUR 0.19 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
198.96 EUR -0.20 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
304.80 EUR -0.30 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
32.08 EUR -0.61 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
192.26 EUR -1.62 EUR -0.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
123.28 EUR -1.50 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
209.45 EUR -5.30 EUR -2.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
313.00 EUR -0.60 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
338.60 EUR -8.60 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,380.66 USD -405.41 USD -0.77 %
News | Analysen

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent tiefer bei 52.380,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,991 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,615 Prozent auf 53.110,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52.786,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.314,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.707,90 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 54.036,93 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 50.872,11 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Wert von 45.711,34 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 8,26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3,38 Prozent auf 239,94 USD), Chevron (+ 1,91 Prozent auf 213,81 USD), JPMorgan Chase (+ 0,34 Prozent auf 354,71 USD), Travelers (+ 0,33 Prozent auf 366,85 USD) und Cisco (+ 0,24 Prozent auf 109,43 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,09 Prozent auf 328,38 USD), Boeing (-2,05 Prozent auf 206,42 USD), Procter Gamble (-2,02 Prozent auf 142,64 USD), Salesforce (-1,99 Prozent auf 244,16 USD) und Nike (-1,97 Prozent auf 37,35 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20.089.308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,769 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,73 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.