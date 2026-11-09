Dow Jones-Handel aktuell: mittags Gewinne im Dow Jones

Index-Performance

09.11.26 17:59 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 1,85 Prozent auf 52.233,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,072 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,403 Prozent auf 51.078,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51.285,73 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.253,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51.643,01 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 51.654,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 54.036,93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 46.987,10 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,96 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 7,15 Prozent auf 593,21 USD), Cisco (+ 4,54 Prozent auf 98,11 USD), Goldman Sachs (+ 3,99 Prozent auf 903,63 USD), Amazon (+ 3,66 Prozent auf 268,80 USD) und Honeywell Technologies (+ 3,49 Prozent auf 227,72 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-6,16 Prozent auf 175,15 USD), Salesforce (-3,53 Prozent auf 214,57 USD), Travelers (-2,52 Prozent auf 392,72 USD), Walmart (-0,69 Prozent auf 124,66 USD) und Chevron (-0,41 Prozent auf 212,06 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 53.586.903 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net