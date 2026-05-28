Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im Dow Jones

Index-Performance im Fokus

Am Abend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,72 Prozent auf 51.032,46 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,426 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 50.660,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50.668,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 50.698,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51.094,18 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,683 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 48.861,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 48.977,92 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, einen Stand von 42.215,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,48 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 51.094,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 12,71 Prozent auf 297,80 USD), Salesforce (+ 8,47 Prozent auf 191,10 USD), Microsoft (+ 5,45 Prozent auf 450,24 USD), Honeywell (+ 2,09 Prozent auf 237,86 USD) und Goldman Sachs (+ 1,70 Prozent auf 1.025,56 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walmart (-2,65 Prozent auf 115,75 USD), Nike (-2,41 Prozent auf 46,23 USD), Johnson Johnson (-2,37 Prozent auf 225,33 USD), Walt Disney (-1,83 Prozent auf 101,83 USD) und Coca-Cola (-1,74 Prozent auf 79,01 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 117.413.195 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,416 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net