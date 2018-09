DowDuPont schüttet Dividende aus

Der amerikanische Chemiekonzern DowDuPont Inc. (ISIN: US26078J1007, NYSE: DWDP) wird seinen Aktionären an diesem Freitag eine Dividende von 0,38 US-Dollar ausbezahlen (Record day war der 31. August 2018). Es ist die vierte Quartalsdividende in Folge des neu formierten Konzerns.

DowDuPont schüttet auf das Jahr gerechnet 1,52 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite von DowDuPont liegt beim aktuellen Börsenkurs von 68,92 US-Dollar (Stand: 13. September 2018) bei 2,21 Prozent. Dow und DuPont hatten zuvor eine lange Historie an Dividendenzahlungen (seit 1904 bzw. 1912).

DuPont und der Rivale Dow Chemical kündigten im Dezember 2015 den Zusammenschluss an, der zum 1. September 2017 abgeschlossen wurde. Später soll das Unternehmen in drei separate Firmen aufgeteilt werden. Im zweiten Quartal 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von 24,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr Pro-Forma-Umsatz: 20,7 Mrd. US-Dollar), wie am 2. August berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang mit 3,23 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 159 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. September 2018).

