DroneShield-Aktie knickt ein: Jefferies streicht Schätzungen und Kursziel zusammen

Downgrade

17.07.26 11:10 Uhr

Die Analysten von Jefferies kappen Umsatz- und Gewinnschätzungen für DroneShield erneut und senkten das Kursziel zum zweiten Mal binnen sieben Wochen.

• Es bestehen unterschiedliche Analystenmeinungen, während Jefferies skeptisch bleibt, sehen andere wie Bell Potter noch Potenzial, was die Unsicherheit um die Zukunft des Unternehmens erhöht.

• Die Aktie reagierte mit einem Minus von 7,76 % auf die pessimistische Einschätzung und hat seit Jahresbeginn etwa 30,5 % verloren.

• Jefferies hat das Kursziel für DroneShield deutlich von 2,80 auf 2,05 AUD gesenkt und reduziert die Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2026 bis 2028 aufgrund fehlender großer Auftragserfolge.

Jefferies kappt das DroneShield-Kursziel deutlich

Analysten senken auch ihre Umsatzschätzungen für 2026 bis 2028

Auch Erwartungen an Gewinn je Aktie sinken

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Die Analysten von Jefferies haben am heutigen Freitag das Kursziel für die DroneShield-Aktie von 2,80 auf 2,05 AUD gesenkt. Gleichzeitig strichen sie ihre Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um weitere rund neun Prozent zusammen. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie kappte die Investmentbank je nach Jahr um fünf bis 16 Prozent. Als Grund nannte Jefferies ausbleibende große Auftragserfolge und ein enger werdendes Zeitfenster für Auslieferungen. Am Rating "Underperform", das es bereits seit dem ersten Downgrade im Juni vergab, hält das Haus weiter fest.

Die DroneShield-Aktie reagierte umgehend auf die nun noch pessimistischere Einschätzung von Jefferies und beendete den Freitagshandel an der Börse in Sydney mit einem kräftigen Minus von 7,76 Prozent bei 2,14 AUD. Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein somit bereits rund 30,5 Prozent an Wert verloren.

DroneShield-Aktie: Zweiter Dämpfer binnen sieben Wochen

Der neue Dämpfer kommt gut sieben Wochen nach der ersten Herabstufung durch die US-Investmentbank. Bereits am 1. Juni 2026 hatte Jefferies die DroneShield-Aktie von "Hold" auf "Underperform" gesetzt und das Kursziel von 3,40 auf 2,80 AUD gekappt, damals mit Verweis auf die eingestellte Pipeline-Berichterstattung des Unternehmens. Die Studie vom 17. Juli 2026 verschärft dieses Bild nun: Ohne nennenswerte neue Auftragserfolge und mit einem enger werdenden Zeitfenster für Auslieferungen sinkt die Visibilität für Umsatz und Gewinn weiter, statt sich zu stabilisieren.

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Skepsis bei der europäischen Chance

Besonders vorsichtig bleibt Jefferies bei der großen europäischen Chance, über die DroneShield im zweiten Halbjahr 2026 eine Entscheidung erwartet. Selbst im Fall eines Zuschlags dürfte das Programm nach Einschätzung der Analysten über eine Reihe kleinerer Einzelbestellungen abgerufen werden, was einen nennenswerten Ergebnisbeitrag bereits im Geschäftsjahr 2026 unwahrscheinlich mache. Hinzu kommt ein Bewertungsargument: DroneShield werde implizit mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber einer vergleichbaren Kontrolltransaktion im Sektor gehandelt, was die Aktie nach Ansicht von Jefferies auf dem aktuellen Niveau überbewertet erscheinen lässt.

Bell Potter widerspricht weiterhin

Nicht alle Analysten teilen jedoch diese Skepsis. Bell Potter hat laut TipRanks seit April ein Kaufrating und ein Kursziel von 4,80 AUD vergeben, gestützt auf die hohe Liquidität von 223 Millionen AUD und die schuldenfreie Bilanz. Die Experten von Ord Minnett bewerteten die Aktie hingegen im Mai zuletzt mit "Sell" und einem Kursziel von 2,28 australischen Dollar. Die Spanne zeigt, wie unterschiedlich Wachstumsgeschichte und Governance-Fragen um DroneShield gerade gewichtet werden. Parallel dazu prüft die australische Finanzaufsicht ASIC seit Mai 2026 weiterhin Marktmitteilungen und Aktiengeschäfte früherer Führungskräfte aus dem November 2025.

Anleger dürften nun vor allem auf die Halbjahreszahlen 2026 warten. Erst dann wird sich zeigen, ob das Unternehmen mehr Transparenz zur Auftragspipeline liefert oder ob Jefferies mit seiner wiederholten Skepsis recht behält.

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Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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