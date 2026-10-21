Doxa AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Doxa AB hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,5 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 323,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Doxa AB einen Umsatz von 4,6 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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