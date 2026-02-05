dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: 25.000-Dax-Punkte im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS ERWARTET - Der DAX dürfte seinen Rückschlag vom Vortag am Donnerstag zunächst fast wieder wettmachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 24.966 Punkte. Damit hält sich der Dax in der Nähe der runden Marke von 25.000 Punkten und lauert auf einen weiteren Ausbruchsversuch über die dortige Charthürde. Entscheidend dafür wäre das gut eine Woche alte, nächste Zwischenhoch knapp unter 25.100 Punkten. Die US-Indizes hatten am Mittwoch zunächst positiv auf den Arbeitsmarktbericht reagiert, ihre Gewinne jedoch schnell wieder abgegeben. Nach dem europäischen Handelsende beruhigte sich das Geschehen aber und es folgten keine Kursverluste, obwohl die Renditen am Anleihemarkt deutlich anzogen.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Auf den ersten Blick starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch an den New Yorker Börsen keine Orientierung geboten. Die Beschäftigtenzahl war in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet gestiegen. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Der Dow Jones Industrial rutschte zeitweise wieder unter die runde Marke von 50.000 Punkten. Zum Börsenende gab der US-Leitindex noch um 0,13 Prozent auf 50.121,40 Punkte nach. Am Vortag hatte er noch seinen Rekord auf über 50.500 Zähler weiter nach oben geschraubt. Old Economy hatte im Dow am Mittwoch die Nase vorn: Caterpillar, Verizon und Coca-Cola verbuchten hohe Kursgewinne. Techwerte wie IBM und Salesforce landeten mit deutlichen Abschlägen hinten. Gleichwohl gewann der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 0,29 Prozent auf 25.201,26 Punkte - angeführt von Micron (Micron Technology) mit einem Plus von rund 10 Prozent.

ASIEN: - VORSICHT BESTIMMT DAS BILD - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. Allerdings bestimmte Vorsicht das Bild. Etwas Rückenwind lieferten durchaus gute US-Arbeitsmarktdaten. Der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent nachgab. Techwerte hatten teils bereits in den USA geschwächelt, während Standardwerte dort einmal mehr gefragt waren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor Handelsschluss knapp im Plus.

DAX 24856,15 -0,53%

XDAX 24910,46 -0,35%

EuroSTOXX 50 6035,64 -0,19%

Stoxx50 5158,55 0,09%

DJIA 50121,40 -0,13%

S&P 500 6941,47 0,00%

NASDAQ 100 25201,26 0,29%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 128,64 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1865 -0,05%

USD/Yen 153,04 -0,11%

Euro/Yen 181,58 -0,17%

BITCOIN:

Bitcoin 67.011 -0,06%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 69,63 +0,23 USD

WTI 64,91 +0,28 USD

