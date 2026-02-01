DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,7%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.162 +0,4%Euro1,1837 -0,1%Öl67,57 +0,3%Gold4.939 +1,2%
DAX fester erwartet -- Nikkei zieht kräftig an - Chinas Börsen ruhen -- Gewinn von Palo Alto Networks enttäuscht - Umsatz steigt -- Bayer, Dürr im Fokus
Palo Alto Networks unter Druck: Schwache Prognose überschattet Zahlenwerk
Disney-Aktie im Blick: Miley Cyrus kehrt für Sondersendung auf Disney+ zurück
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: 25.000 Punkte bleiben im Fokus

16.02.26 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.998,4 PKT 197,5 PKT 0,80%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.578,4 PKT 31,7 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.843,2 PKT 7,1 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTES PLUS ERWARTET - Nach der wechselhaften Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 24.955 Punkte. Am vergangenen Donnerstag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords von gut 25.507 Punkten gekommen. Letztlich scheiterte jedoch dieser Ausbruchsversuch über die Charthürde im Bereich von 25.000 Punkten. Am Freitag verteidigte der Dax immerhin seine 21-Tage-Linie. KI-Sorgen bleiben in vielen Branchen heißes Thema. JPMorgan-Stratege Mislav Matejka rät unter den Sektoren mit "KI-Kannibalisierung"zur besonderen Vorsicht bei Software, Dienstleistungen und Medien.

USA: - WENIG BEWEGT - Am US-Aktienmarkt ist am Freitag eine Erholung von den deutlichen Vortagesverlusten verwehrt geblieben. Risiko raus, schien das Motto der Marktteilnehmer vor dem verlängerten Wochenende zu lauten. Am Montag sind die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Ein im Januar geringerer Anstieg der Inflation als erwartet gab am Freitag zwar etwas Hoffnung auf sinkende Zinsen, half dem Aktienmarkt aber letztlich nicht wirklich. Der Dow Jones Industrial rettete ein Plus von 0,10 Prozent über die Ziellinie beim Stand von 49.500,93 Punkten. Im frühen Wochenverlauf hatte der New Yorker Leitindex noch über 1.000 Punkte höher eine Rekordmarke erreicht. Der tags zuvor besonders schwache technologielastige NASDAQ 100 schloss am Freitag mit plus 0,18 Prozent auf 24.732,73 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 ging mit plus 0,05 Prozent auf 6.836,17 Punkten ins Wochenende. Die Wochenbilanz ist bei allen drei Indizes negativ: Der Dow verlor 1,2 Prozent, für den S&P 500 und den Nasdaq 100 ergibt sich jeweils ein Minus von 1,4 Prozent.

ASIEN/PAZIFIK: - WENIG BEWEGUNG IN TOKIO - Der japanische Aktienmarkt ist unter dem Strich mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Der Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 0,1 Prozent höher. Daten zum Wirtschaftswachstum des Landes hinterließen damit kaum Spuren. Das Bruttoinlandsprodukt war im vierten Quartal leicht gewachsen und erholte sich damit von einem starken Rückgang im vorangegangenen Zeitraum. In Australien ging es leicht nah oben. In China wurde wegen des chinesischen Neujahrsfestes nicht gehandelt.

^

DAX 24.914,88 0,25%

XDAX 24.913,99 0,18%

EuroSTOXX 50 5.985,23 -0,43%

Stoxx50 5.146,66 -0,11%

DJIA 49.500,93 0,10%

S&P 500 6.836,17 0,05%

NASDAQ 100 24.732,73 0,18%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,08 0,00%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1865 -0,08%

USD/Yen 153,20 0,28%

Euro/Yen 181,77 0,21%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 68.385 -0,59%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 67,74 -0,01 USD

WTI 62,88 -0,01 USD

°

/mis

08:28Börse am Mittwoch: DAX freundlich erwartet - 25.000-Punkte-Marke dürfte überstiegen werden
08:17Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder über 25.000 Punkte - Bayer weiter im Fokus
08:00Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - eBay und Figma legen Zahlen vor
06:30SG Zertifikate jetzt auch auf Instagram
