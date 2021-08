dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Abwarten vor US-Jobbericht

(Ausgefallener Buchstabe in der Überschrift ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der jüngsten Annäherung an sein Rekordhoch dürfte es der Dax (DAX 30) am Freitag zunächst langsam angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt quasi unverändert auf 15 745 Punkte. Anleger warten zunächst ab, welche Impulse am Freitag von dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht ausgehen. Bislang hat der Dax in dieser Woche 1,3 Prozent gewonnen. Die Börsen hielten sich zuletzt auf hohem Niveau: Der Dax näherte sich am Vortag bis auf rund 60 Punkte seinem Rekord von 15 810 Punkten und in den USA führte ein starker Schlussspurt zumindest den NASDAQ 100 zu einer Bestmarke.

USA: - GEWINNE - Mit einem starken Schlussspurt haben die New Yorker Aktienindizes am Donnerstag ihre Gewinne ausgebaut. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,60 Prozent auf 4429,10 Punkte zu und verfehlte dabei sein erst wenige Tage altes Rekordhoch nur äußerst knapp. Die Marktstrategen der US-Investmentbank Goldman Sachs hatten zuvor bereits ihr inzwischen übertroffenes Jahresendziel für den S&P 500 von 4300 auf 4700 Punkte angehoben. So hoch wie nie zuvor kletterte am vorletzten Handelstag der Woche der technologielastige NASDAQ 100, der mit plus 0,65 Prozent auf 15 181,64 Punkten den Handel verließ. Für den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging es um 0,78 Prozent auf 35 064,25 Zähler hoch. Einen Tag vor dem offiziellen monatlichen US-Arbeitsmarktbericht überwiegt bei den Anlegern also die Zuversicht.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Freitag überwiegend geschwächelt. Anleger warten auf den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht. Der ist wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Der Hang Seng in Honkong (Hang Seng) fiel zuletzt um rund 0,1 Prozent und der CSI-300-Index (CSI 300), der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, gab um 0,6 Prozent nach. Auch in Südkorea und Indien gab es Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hielt sich zuletzt mit 0,1 Prozent im Plus.

DAX 15744,67 0,33%

XDAX 15747,35 0,48%

EuroSTOXX 50 4161,08 0,39%

Stoxx50 3613,98 0,35%

DJIA 35064,25 0,78%

S&P 500 4429,10 0,60%

NASDAQ 100 15181,64 0,65%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,21 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1826 -0,07%

USD/Yen 109,82 0,04%

Euro/Yen 129,87 -0,03%

ROHÖL:

Brent 71,39 +0,10 USD

WTI 69,20 +0,10 USD

