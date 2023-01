dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KONSOLIDIERUNG GEHT WEITER - Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Nach sich ausweitenden Verluste an der Wall Street im späten Handel am Vortag dürfte der deutsche Leitindex Dax (DAX 40) leicht nachgeben. Der Broker IG taxiert den Index knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handel ein halbes Prozent tiefer auf 15 052 Punkte. Vor allem die Technologietitel an der US-Börse Nasdaq waren zum Wochenauftakt unter Druck geraten. Börsianer begründen die jüngste Vorsicht an den Aktienmärkten mit der noch immer hohen Inflation und der Unsicherheit über den Kurs der Geldpolitik im Ringen gegen die Teuerung. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank und der Bank of England am Donnerstag.

USA: - VERLUSTE - Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Montag schwach in eine ereignisreiche Woche gestartet. Vor allem an der Nasdaq-Börse dominierte vor den Zinsentscheidungen in New York, Frankfurt und London sowie den Zahlen mehrerer US-Tech-Giganten zunehmend die Angst: Der Auswahlindex NASDAQ 100 weitete die Anfangsverluste aus und schloss 2,09 Prozent tiefer bei 11 912,39 Punkten. Doch auch an der von traditionelleren Branchen geprägten New York Stock Exchange (Nyse) zogen sich die Anleger zurück: Während der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) letztlich um 0,77 Prozent auf 33 717,09 Punkte sank, fiel der marktbreite S&P 500 um 1,30 Prozent auf 4017,77 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag nachgegeben. Die Blicke richten sich weiter auf wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 327,11 Punkten und damit 0,4 Prozent höher. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel zuletzt um rund ein Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um gut eineinhalb Prozent.

^

DAX 15126,08 -0,16%

XDAX 15115,72 -0,26%

EuroSTOXX 50 4158,63 -0,46%

Stoxx50 3862,04 -0,00%

DJIA 33717,09 -0,77%

S&P 500 4017,77 -1,30%

NASDAQ 100 11912,38 -2,09%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 136,66 +0,02%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0839 -0,06%

USD/Yen 130,24 -0,17%

Euro/Yen 141,15 -0,24%

°

ROHÖL:

^

Brent 84,12 -0,38 USD

WTI 77,50 -0,40 USD

°

/mis