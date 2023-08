dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - AUF RICHTUNGSSUCHE - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben am Freitag trotz des Erholungsversuchs tags zuvor vorsichtig. Der Dax (DAX 40) kommt damit zunächst nicht über seine exponentielle 50-Tage-Linie, die sich jüngst zum Widerstand entwickelt hatte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 15 931 Punkte. Mit 16 060 Punkten war der Dax tags zuvor kurz etwas über diesen mittelfristigen Trendindikator gestiegen, dann aber wieder abgedreht. Nun zeichnet sich auch auf Wochensicht ein Dreh zurück ins Minus ab. Im US-Handel blieb von zunächst deutlichen Kursgewinnen nach moderaten Inflationsdaten am Donnerstag letztlich wenig übrig. Stark steigende Anleiherenditen hätten Aktien den Schwung genommen, hieß es bei der Commerzbank.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Börsen haben sich nach ihren jüngsten Verlusten am Donnerstag stabilisiert. Positiv aufgenommene Inflationsdaten hatten die Kurse sogar zunächst deutlich angetrieben, bevor der Schwung wieder merklich abebbte. Am Ende verzeichneten die wichtigsten Indizes jeweils moderate Gewinne. Die Teuerung zog im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich an wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,15 Prozent im Plus bei 35 176,15 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,03 Prozent auf 4468,83 Zähler zu. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,18 Prozent auf 15 128,84 Punkte nach oben.

ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Konjunktursorgen mit Blick auf China treiben die Anleger weiterhin um. Hinzu kommen durchwachsene Vorgaben von der Wall Street. Dort blieb von zunächst deutlichen Kursgewinnen nach moderaten US-Inflationsdaten am Donnerstag letztlich wenig übrig. Stark steigende Anleiherenditen hätten Aktien den Schwung genommen, hieß es bei der Commerzbank. In China ging es für den CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um 1,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,6 Prozent ein. Moderate Verluste gab es in Australien und Indien. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

^

DAX 15996,52 0,91%

XDAX 15941,27 0,35%

EuroSTOXX 50 4384,04 1,55%

Stoxx50 4013,83 0,75%

DJIA 35176,15 0,15%

S&P 500 4468,83 0,03%

NASDAQ 100 15128,84 0,18%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 131,90 -0,09%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0989 0,07%

USD/Yen 144,69 -0,04%

Euro/Yen 159,00 -0,01%

°

ROHÖL:

^

Brent 86,27 -0,13 USD

WTI 82,71 -0,11 USD

°

/mis