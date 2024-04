dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger gönnen sich Ruhepause

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS NACH RÜCKSETZER - Nach einem weiteren Rekord des Dax (DAX 40) am Vortag und anschließenden Verlusten scheint zunächst die Luft raus am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex dürfte am Mittwoch zu Handelsbeginn leicht nachgeben. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels auf 18 270 Punkte und damit moderat im Minus. Analysten halten eine zwischenzeitliche Korrektur - also einen Rücksetzer innerhalb eines Aufwärtstrends - nicht für einen Beinbruch. So weist die Bank HSBC darauf hin, dass das erste Quartal 2024 mit einem Plus von gut 10 Prozent ein starkes gewesen sei. "Mit dem April folgt nun der historisch betrachtet zweitstärkste Monat". Allerdings resultiere die saisonal gute April-Bilanz vor allem aus solchen Jahren, in denen der DAX in den drei Monaten zuvor ein Minus aufwies. "Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiß gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt." Am frühen Nachmittag könnten Arbeitsmarktdaten aus den USA Bewegung in die Kurse bringen.

USA: - VERLUSTE - Nach einem starken ersten Quartal haben sich die Anleger am US-Aktienmarkt zu Beginn des zweiten Jahresviertels weiter zurückgehalten. Einer uneinheitlichen Entwicklung zum Wochenstart folgten am Dienstag Verluste für die wichtigsten Indizes. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen, verstärkt durch etwas gedämpfte Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen nach zuletzt überraschend robusten Konjunkturdaten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank zum Handelsende um 1,00 Prozent auf 39 170,24 Punkte. Der NASDAQ 100 büßte 0,94 Prozent auf 18 121,78 Punkte ein. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,72 Prozent auf 5205,81 Punkte. Alle drei Indizes notieren allerdings nicht weit von ihren Rekordständen. Allein der Dow hatte seit der Trendwende im Oktober in der Spitze um fast ein Viertel zugelegt, der Nasdaq 100 noch etwas mehr.

ASIEN: - VERLUSTE - Unsicherheit in puncto US-Zinspolitik hat die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. Hinzu kam ein schweres Erdbeben vor der Küste Taiwans. Im ganzen Land richteten die Erschütterungen schwere Schäden an Häusern an. Vielerorts fiel der Strom aus, Fabriken stellten vorübergehend den Betrieb ein und der Nah- und Fernverkehr wurde unterbrochen. Taiwan ist ein wichtiger Hersteller von Computer- und Elektronikchips. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, büßte 0,3 Prozent ein. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,9 Prozent. In Japan gab der Nikkei 225 im späten Handel um gut ein halbes Prozent nach.

DAX 18283,13 -1,13%

XDAX 18303,75 -1,24%

EuroSTOXX 50 5042,00 -0,81%

Stoxx50 4398,81 -0,66%

DJIA 39170,24 -1,00%

S&P 500 5205,81 -0,72%

NASDAQ 100 18121,78 -0,94%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,36 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0776 0,06%

USD/Yen 151,57 0,01%

Euro/Yen 163,33 0,07%

ROHÖL:

Brent 88,97 +0,05 USD

WTI 85,12 -0,03 USD

