DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,22 +1,8%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.712 -1,0%Euro1,1663 ±0,0%Öl66,23 -0,4%Gold3.337 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung -- Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger dürften auf neue Impulse warten Nach Ukraine-Gipfel in Washington: DAX-Anleger dürften auf neue Impulse warten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger halten sich zurück

19.08.25 07:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der DAX dürfte am Dienstag wenig verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,1 Prozent höher auf 24.332 Punkte. Er bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli bei 24.639 Punkten. Zuletzt konnte er die Charthürde um 24.500 Punkte jedoch nicht mehr knacken. Nach dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und seinem ukrainischen Pendant Selenskyj bahnt sich bereits ein weiterer Gipfel zum Ukraine-Krieg an. Trump will ein Zweiertreffen zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin organisieren. Danach sollen Trump, Selenskyj und Putin zusammenkommen.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Nach dem jüngsten Rekordlauf haben sich die US-Börsen zum Wochenauftakt kaum bewegt. Im Blick standen an diesem Montag die nächsten Gespräche des US-Präsidenten und dessen Versuch, ein Ende des Ukraine-Kriegs herbeizuführen. Dafür hatte sich Donald Trump am Freitag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen. Nun folgten Gespräche mit dem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie mit europäischen Spitzenpolitikern. Ob es in den Friedensverhandlungen zur Lösung komme oder die Kämpfe weitergingen, dürfte sich in ein oder zwei Wochen zeigen, sagte Trump anschließend. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Chancen für ein Kriegsende. Am Donnerstag beginnt zudem das dreitägige Notenbankentreffen in Jackson Hole. Im Zentrum dürfte dann die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell stehen, die Aufschluss über die weitere amerikanische Geldpolitik geben könnte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,08 Prozent schwächer bei 44.911,82 Punkten. Noch am Freitag hatte der bekannteste US-Index zunächst ein Rekordhoch erklommen, letztlich aber nur einen kleinen Teil seines Gewinns halten können. Ähnlich war es dem marktbreiten S&P 500 ergangen, der 0,01 Prozent auf 6.449,15 Zähler verlor. Der technologielastige NASDAQ 100 war mit plus 0,01 Prozent auf 23.713,76 Punkte ebenfalls kaum verändert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan fiel der zuletzt bärenstarke Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 1,6 Prozent zu.

Wer­bung

^

DAX 24.314,77 -0,18%

XDAX 24.345,23 -0,13%

EuroSTOXX 50 5.434,64 -0,26%

Stoxx50 4.560,60 0,15%

DJIA 44.911,82 -0,08%

S&P 500 6.449,15 -0,01%

NASDAQ 100 23.713,76 0,01%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Wer­bung

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 128,85 -0,11%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1663 0,02%

USD/Yen 147,74 -0,09%

Euro/Yen 172,32 -0,07%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 115.241 -0,88%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 66,17 -0,43 USD

WTI 62,95 -0,47 USD

°

/mis