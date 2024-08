dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger optimistisch vor Nvidia

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - In Trippelschritten weiter aufwärts geht es am deutschen Aktienmarkt. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag noch etwas zugelegt, das könnte auch hierzulande die Kurse stützen. Allerdings halten sich die vorbörslichen Gewinne des DAX am Mittwochmorgen in sehr engen Grenzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels moderat höher auf 18.710 Punkte. Am Vortag hatte der Dax erstmals seit Mitte Juli die Marke von 18.700 Zählern kurzzeitig überwunden. Was die jüngsten Gewinne wert sind, könnte sich am Donnerstag zeigen, wenn die europäischen Börsen auf die Quartalsbilanz und die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA reagieren. Der als Profiteur Künstlicher Intelligenz geltende Trendsetter für die Branche legt am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen vor und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

USA: - LEICHT IM PLUS - Am US-Aktienmarkt haben die wichtigsten Indizes am Dienstag überwiegend leicht zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Vortag mit 41.420 Zählern einen weiteren Rekord erreicht hatte, schloss mit plus 0,02 Prozent auf 41.250,50 Punkten. Besser sah es für den am Vortag noch schwachen technologielastigen NASDAQ 100 mit einem Aufschlag von 0,33 Prozent auf 19.581,52 Zähler aus. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,16 Prozent auf 5.625,80 Punkte zu.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die uneinheitliche Entwicklung der wichtigsten Börsen Asiens hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Im Fokus stehen weiterhin Geschäftszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia, die am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt werden. Die Börsen Asiens können darauf dann am Donnerstag reagieren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1 Prozent. Auf dem chinesischen Festland sank der CSI 300 um 0,8 Prozent.

^

DAX 18681,81 0,35%

XDAX 18680,15 0,27%

EuroSTOXX 50 4898,78 0,04%

Stoxx50 4498,87 0,18%

DJIA 41250,50 0,02%

S&P 500 5625,80 0,16%

NASDAQ 100 19581,52 0,33%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,94 0,00%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1160 -0,22%

USD/Yen 144,35 0,28%

Euro/Yen 161,09 0,05%

°

ROHÖL:

^

Brent 79,54 -0,01 USD

WTI 75,56 +0,03 USD

°

/mis