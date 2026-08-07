dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger vor US-Jobdaten vorsichtig

07.08.26 07:32 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am Freitag dürfte der DAX zunächst nur wenig vorwärtskommen. Nach seinem zur Wochenmitte erreichten Höchststand bei etwas über 26.400 Zählern fehlt dem deutschen Leitindex für einen Anstieg über dieses Kursniveau zurzeit die Kraft. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax mit plus 0,16 Prozent auf 26.181 Punkte. Damit zeichnet sich auf Wochensicht ein Zuwachs von 2,2 Prozent ab. Bremsen könnte vor dem Wochenende der Ölpreis, der erneut etwas stieg, da die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss sind. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte. "Der Ölpreis liegt bei 80 und nicht mehr bei 100 Dollar, was die Inflationsrisiken etwas lindern dürfte", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Auf einen Abwärtstrend bei den Energiepreisen sei in diesen Tagen aber kein Verlass. Zu fragil seien die immer wieder anberaumten, dann aber doch ohne belastbares Ergebnis versandenden Gespräche der Konfliktparteien am Persischen Golf. In der Bilanzsaison geht es in Deutschland am Freitag etwas ruhiger zu als an den Tagen davor. Auf der Agenda stehen aus dem Dax mit der Allianz und der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) zwei Versicherer sowie der Lastwagenbauer Daimler Truck. Am Nachmittag dürften sich die Anleger für die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA interessieren.

USA: - VERLUSTE - Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben nach. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung. Zudem drückten auch erneut aufgeflammte Zinssorgen auf die Stimmung. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) fiel um 0,85 Prozent auf 53.885,10 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,18 Prozent auf 7.709,96 Zähler. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,39 Prozent auf 29.373,33 Punkte nach unten. In der Tech-Branche gab es einige enttäuschende Unternehmensnachrichten, so dass in dem technologielastigen Index mehrere Werte mit prozentual zweistelligen Kursverlusten herausragten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Freitag vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten keine gemeinsame Richtung gefunden. Gleichzeitig droht der eskalierende Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen eine Friedenslösung im Iran-Krieg zu erschweren, was die Ölpreise wieder etwas steigen ließ. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 0,4 Prozent und der Kospi in Südkorea fiel um 0,6 Prozent. Besser sah es in China nach Exportdaten des Landes aus, die zeigten dass das Wachstum der Ausfuhren etwas höher ausgefallen war als von Experten erwartet. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um 0,9 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat.

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DAX 26140,13 0,05%

XDAX 26174,94 -0,11%

EuroSTOXX 50 6502,56 0,39%

Stoxx50 5507,27 0,13%

DJIA 53885,10 -0,85%

S&P 500 7709,96 -0,18%

NASDAQ 100 29373,33 -0,39%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

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Bund-Future 124,76 -0,06%

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DEVISEN:

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Euro/USD 1,1524 -0,01%

USD/Yen 158,40 -0,02%

Euro/Yen 182,54 -0,03%

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BITCOIN:

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Bitcoin 64.123 -0,21%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:

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Brent 83,87 +1,38 USD

WTI 78,42 +1,13 USD

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