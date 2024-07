dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger zögern wieder

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Der DAX dürfte am Dienstag etwas tiefer ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent niedriger auf 18 272 Punkte. Am Montag war der Dax nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl zunächst stark gestartet und in den ersten Handelsminuten bis auf 18 460 Punkte nach oben gelaufen. Allerdings blieb Verunsicherung mit Blick auf die politische Landschaft in Frankreich. Der Dax blieb denn auch an der zwischenzeitlich schon überwundenen 50-Tage-Durchschnittslinie bei nun 18 391 Punkten hängen. Angesichts der Kurserholung an der US-Börse konnte der Dax aber den ersten Tag der Woche mit einem kleinen Plus abschließen. In den Vereinigten Staaten konnten die zwischenzeitlich schwachen Technologiewerte an der Nasdaq zulegen.

USA: - GEWINNE - Die US-Aktienmärkte sind mit moderaten Aufschlägen in die neue Börsenwoche und in das zweite Halbjahr 2024 gegangen. Leichten Rückenwind gab es am Montag von der Konjunktur: Stimmungsdaten aus der Industrie im Juni blieben hinter den Erwartungen zurück, sie könnte tendenziell für eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank Fed sprechen. Gegenwind kam vom US-Anleihenmarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Staatspapiere auf den höchsten Stand seit Ende Mai kletterte. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt gehandelt, am Donnerstag bleiben die Börsen geschlossen. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag mit 0,13 Prozent im Plus bei 39 169,52 Zählern. Im ersten Halbjahr 2024 hatte es der Dow auf ein Plus von knapp 4 Prozent gebracht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,27 Prozent auf 5475,09 Punkte aufwärts. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 0,66 Prozent auf 19 812,22 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, CHINA DURCHWACHSEN - Die Börse in Tokio hat am Dienstag deutlich zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 1,2 Prozent im Plus. Rückenwind lieferten hier vor allem Banken- und Versichereraktien, da die Renditen auf japanische Staatsanleihen weiter anzogen. Hintergrund sind andauernde Spekulationen, dass die japanische Notenbank die Geldpolitik zeitnah straffen wird. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen sank im späten Handel um 0,1 Prozent, während der technologielastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um rund ein halbes Prozent stieg.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN:

ROHÖL:

