dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Biden-Sieg treibt Dax an

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax (DAX 30) dürfte nach dem Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl mit einem deutlichen Plus in die Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 1,65 Prozent höher auf 12 687 Punkte. Damit könnte der Dax am Montag an die kräftigen Gewinne der Vorwoche anknüpfen. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex trotz leichter Verluste am Freitag knapp acht Prozent zugelegt.

USA: - VERHALTEN NACH STARKER WOCHE - Nur wenig verändert und ohne klare Richtung haben die US-Aktienmärkte am Freitag eine gewinnträchtige Woche abgeschlossen. Erneut war das spannende Rennen um die US-Präsidentschaft das alles beherrschende Thema am Markt. Dabei haben sich die Chancen für Präsident Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden zuletzt erheblich verbessert. Neue US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich leicht positiv auf die Notierungen aus. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) endete mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 28 323,40 Punkten. Der NASDAQ 100 stieg um 0,11 Prozent auf 12 091,35 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl hat den Börsen Asiens zum Wochenstart einen Schub verliehen. Der japanische Nikkei 225 schloss mit 24 839,84 Punkten und damit 2,1 Prozent höher als am Freitag. Er bewegt sich damit auf dem höchsten Niveau seit 1991. Der chinesische CSI 300 stieg zuletzt um mehr als zwei Prozent und in Hongkong ging es für den Hang Seng um eineinhalb Prozent nach oben.

^

DAX 12480,02 -0,7%

XDAX 12495,43 -0,29%

EuroSTOXX 50 3204,05 -0,36%

Stoxx50 2900,41 -0,24%

DJIA 28323,40 -0,24%

S&P 500 3509,44 -0,03%

NASDAQ 100 12091,35 0,11%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 176,11 -0,01%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1889 0,09%

USD/Yen 103,54 0,23%

Euro/Yen 123,10 0,32%

°

ROHÖL:

^

Brent 40,39 +0,94 USD

WTI 38,07 +0,93 USD

°

/mis