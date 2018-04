dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Xi Jinping beruhigt Anleger

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERLEICHTERUNG - Anzeichen einer Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag antreiben. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) rund zwei Stunden vor der Eröffnung auf 12 376 Punkte und damit fast 1 Prozent über seinem Vortagesschluss. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping stellte in einer Rede auf dem asiatischen Wirtschaftsforum in Bo'ao in Südchina geringere Zölle auf Autoimporte, mehr Marktzugang und bessere Investitionsbedingungen in Aussicht. Anleger dürften das als Signal der Gesprächsbereitschaft Chinas mit den USA auffassen, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK.

USA: - MINIPLUS - Nach kräftigen Kursgewinnen zu Handelsbeginn hat die Anleger an der Wall Street am Montag zum Schluss wieder der Mut verlassen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Ende ein kleines Plus von 0,19 Prozent auf 23 979,10 Punkte. In den letzten beiden Handelsstunden hatte der Leitindex zuvor jedoch seine Gewinne von in der Spitze fast 2 Prozent fast gänzlich wieder abgegeben.

ASIEN: - HÖHER - Die versöhnlichen Töne von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben die Anleger in Asien zu Käufen animiert. Vor allem die Börse in Hongkong legte am Dienstag zu, aber auch in Japan stiegen die Kurse.

DAX 12.261,75 0,17%

XDAX 12.235,27 0,46%

EuroSTOXX 50 3.414,85 0,20%

Stoxx50 3.013,31 0,09%

DJIA 23.979,10 0,19%

S&P 500 2.613,16 0,33%

NASDAQ 100 6.472,34 0,61%

Nikkei 225 21.773,78 0,44% (7:05 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 159,46 -0,07%

Bund-Future Settlement 159,30 0,10%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,23 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Gewinne vom Vortag weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2315 Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,2304 (Freitag: 1,2234) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr)

Euro/USD 1,2316 -0,04%

USD/Yen 107,12 0,32%

Euro/Yen 131,93 0,28%

ROHÖL:

Brent (Juni-Lieferung) 69,04 0,44 USD

WTI (Mai-Lieferung) 63,85 0,53 USD

