dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax behält Rekord im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX AUF REKORDKURS - Die gute Laune an den US-Börsen mit Rekorden an der technologielastigen Nasdaq und im S&P 500 dürfte sich am Dienstag auf den deutschen Aktienmarkt übertragen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,53 Prozent auf 15 756 Punkten. Somit hält er Kontakt zu seiner am Vortag aufgestellten Bestmarke bei fast 15 803 Zählern. Mit Einzelhandelsumsätzen, Erzeugerpreisen und Industrieproduktion kommen am Dienstagnachmittag beachtenswerte Konjunkturdaten aus den USA. Zudem stehen am Vormittag Verbraucherpreise der Eurozone im Blick. Zentrales Ereignis bleiben die geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

USA: - DOW LEICHT IM MINUS, TECHS GEFRAGT - Ohne klaren Trend sind die US-Aktienmärkte in die neue Börsenwoche gestartet. Während sich die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich moderat im Minus bewegten, setzten die Technologietitel an der Nasdaq ihre jüngste Bergfahrt fort. Im Anlegerfokus standen die für Mittwoch avisierten geldpolitischen Kommentare und Beschlüsse der US-Notenbank. Nach Einschätzung der meisten Analysten wird die Fed trotz eines zuletzt starken Anstiegs der Inflation an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Montag 0,25 Prozent tiefer mit 34 393,75 Punkten. Der S&P 500 gewann hingegen 0,18 Prozent auf 4255,15 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,93 Prozent auf 14 128,20 Punkte nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um 0,9 Prozent fiel. Der CSI-300-Index (CSI 300), der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank zuletzt um gut 1 Prozent. Die Anleger warten weiterhin auf geldpolitische Signale der US-Notenbank Fed am Mittwoch.

DAX 15673,64 -0,13%

XDAX 15721,97 0,03%

EuroSTOXX 50 4132,67 0,14%

Stoxx50 3548,70 0,21%

DJIA 34393,75 -0,25%

S&P 500 4255,15 0,18%

NASDAQ 100 14128,20 0,93%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,64 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2125 0,03%

USD/Yen 110,07 0,00%

Euro/Yen 133,46 0,03%

ROHÖL:

Brent 73,08 +0,22 USD

WTI 71,10 +0,22 USD

