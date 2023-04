dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax behält Rekordhoch im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Wenig Bewegung zeichnet sich zur Wochenmitte zunächst beim Dax (DAX 40) ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,1 Prozent auf 15 867 Punkte. Die runde Marke von 16 000 Punkten bleibt im Blick, erweist sich aber als zäher Widerstand. Diese Marke sowie das Rekordhoch bei 16 290 Punkten zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gewinnmitnahmen blieben überschaubar. Die Sorge, ein neues Rekordhoch zu verpassen, sei derzeit größer als die Angst vor einem Rücksetzer. Ob Quartalszahlen den Dax stützen, bleibt derweil abzuwarten. Aus den USA lieferte der Streaming-Konzern Netflix negative Vorgaben für den Technologiesektor. Netflix war verhalten ins neue Geschäftsjahr gestartet. Das Nutzerwachstum enttäuschte. Die Netflix-Aktien gaben nach dem US-Börsenschluss am Vortag deutlich nach. Umsatzseitig besser als gedacht schnitt dagegen der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML (ASML NV) im abgelaufenen Quartal ab. Halbleiterwerte könnte dies stützen.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 33 976,63 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 4154,87 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,03 Prozent auf 13 091,79 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Die US-Quartalsberichtssaison der Unternehmen lieferte durchwachsene Signale. Zudem richten sich die Blicke weiter auf die Geldpolitik der US-Notenbank vor dem bald anstehenden Zinsentscheid. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,5 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 0,7 Prozent. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 0,3 Prozent ein.

^

DAX 15882,67 +0,59%

XDAX 15903,00 +0,50%

EuroSTOXX 50 4393,95 +0,60%

Stoxx50 4052,53 +0,29%

DJIA 33976,63 -0,03%

S&P 500 4154,87 +0,09%

NASDAQ 100 13091,79 +0,03%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 133,76 +0,03%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,0968 -0,04%

USD/Yen 134,36 +0,18%

Euro/Yen 147,36 +0,14%

°

ROHÖL:

^

Brent 84,55 -0,22 USD

WTI 80,63 -0,23 USD

°

/mis