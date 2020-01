dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax berappelt sich

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH - Nach seiner Vortages-Korrektur auf den tiefsten Stand seit drei Wochen dürfte sich der Dax (DAX 30) am Dienstag zunächst fangen. Der Broker IG taxierte den Leitindex etwa zwei Stunden vor dem Start 0,5 Prozent höher auf 13 271 Punkte. Das Coronavirus, das am Montag einer der Hauptgründe für die hohen Verluste war, sorgt aber keineswegs für Entspannung. Erstmals wurde nun auch in Deutschland eine Infektion mit dem neuartigen Virus bestätigt. In China, wo die Ausbreitung der Krankheit begann, gibt es inzwischen mehr als 100 Tote. Das Virus bleibe das bestimmende Thema an den Börsen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach dem Ausverkauf zum Wochenauftakt gingen die Anleger nun erst einmal in den Abwartemodus über. Die wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Virus ließen sich aktuell noch nicht abschätzen.

USA: - VERLUSTE - Die Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus und deren wirtschaftlichen Folgen hat der Wall Street einen schwachen Wochenstart eingebrockt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel am Montag im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss mit einem Minus von 1,57 Prozent bei 28 535,80 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verbuchte den größten Tagesverlust seit Anfang Oktober und verlor letztlich 1,57 Prozent auf 3243,63 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte 2,07 Prozent auf 8952,18 Punkte ein.

ASIEN: - TENDENZ - Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat auch am Dienstag das Geschehen an den Börsen Asiens bestimmt. Investoren versuchen weiter abzuwägen, wie groß die wirtschaftlichen Folgen der Reisebeschränkungen im Zuge des Virusausbruchs sein werden. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um rund ein halbes Prozent auf 23 215,71 Punkte, wobei er sich insbesondere zum Handelsschluss hin ein gutes Stück weit erholt hatte. In Shanghai, Hongkong und Taiwan blieben die Börsen indes wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen.

DAX 13 204,77 -2,74%

XDAX 13 196,51 -2,46%

EuroSTOXX 50 3677,84 -2,68%

Stoxx50 3388,52 -2,23%

DJIA 28 535,80 -1,57%

S&P 500 3243,63 -1,57%

NASDAQ 100 8952,18 -2,07%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,05 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1022 0,05%

USD/Yen 109,02 0,11%

Euro/Yen 120,15 0,16%

ROHÖL:

Brent 59,20 -0,12 USD

WTI 53,10 -0,04 USD

