dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt angeschlagen

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 40) am Mittwoch rund eine Stunde vor dem Auftakt ein Prozent tiefer auf 16 401 Punkte. Jüngst hatten gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse gedrückt. Untermauert wurde dies am späteren Dienstag durch eine Rede des US-Notenbank-Direktors Christopher Waller. Seine Äußerungen, dass Zinssenkungen methodisch und vorsichtig erfolgen würden, signalisierten, dass die Fed nicht in Eile sei, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Das trübte auch die Stimmung an der Wall Street, deren negative Vorgaben zur Wochenmitte auf dem Dax lasten. Im Fokus steht zudem das chinesische Wirtschaftswachstum.

USA: - VERLUSTE - Nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende sind die US-Aktienmärkte mit einem Dämpfer in die verkürzte Börsenwoche gestartet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Dienstag 0,62 Prozent tiefer bei 37 361,12 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,37 Prozent auf 4765,98 Zähler nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte 0,01 Prozent auf 16 830,71 Punkte ein. Händler verwiesen auf Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller, wonach die US-Notenbank die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und nicht so aggressiv senken wird, wie bislang erwartet wurde. Da der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung sei und die Inflation graduell zurückgehe, sehe er keinen Grund, die Zinsen so stark zu senken wie in der Vergangenheit. Er wolle ein vorsichtiges und methodisches Vorgehen, sagte Waller.

ASIEN: - VERLUSTE - Konjunktur- und Zinssorgen haben die Börsen Asiens am Mittwoch belastet. So hat es die US-Notenbank Fed offenbar nicht eilig mit möglichen Zinssenkungen, wie Experten nach einer Rede des Fed-Gouverneurs Christopher Waller anmerkten. Hinzu kamen Wirtschaftdaten aus China. Das Land erreicht zwar das eigene Wirtschaftswachstumsziel, der Immobilienmarkt bleibt aber unter Druck und die Konsumlaune der Menschen angeschlagen. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sank zur Wochenmitte zuletzt um 1,1 Prozent und in Hongkong büßte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) 3,4 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,4 Prozent.

DAX 16571,68 -0,30

XDAX 16531,40 -0,64

EuroSTOXX 50 4446,51 -0,18

Stoxx50 4072,50 -0,05

DJIA 37361,12 -0,62

S&P 500 4765,98 -0,37

NASDAQ 100 16830,71 -0,01

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 134,68 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0858 -0,12

USD/Yen 147,80 0,37

Euro/Yen 160,49 0,24

ROHÖL:

Brent 77,81 -0,48 USD

WTI 71,89 -0,51 USD

