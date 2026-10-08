DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,99 -1,0%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.929 -0,5%Euro 1,1195 -0,0%Öl 102,8 +2,6%Gold 4.120 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt angeschlagen

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25,104.36 EUR -344.83 EUR -1.35 %
News | Analysen
KOSPI
6,803.90 KRW -137.49 KRW -1.98 %
News | Analysen
NASDAQ Composite Index
27,538.69 USD -61.20 USD -0.22 %
News | Analysen
S&P 500
7,801.77 USD -17.16 USD -0.22 %
News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Auf die Schwäche des DAX zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch folgen. Allerdings bleibt der Dax angeschlagen. Zum Handelsbeginn werden kaum veränderte Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels moderat niedriger bei 25.085 Zählern. Damit rückt nun die runde Marke von 25.000 Punkten in den Fokus. "Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte. Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

USA: - VERLUSTE - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,66 Prozent tiefer bei 51.179,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,22 Prozent auf 7.801,77 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 31.160,08 Punkte nach unten.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag weiter nachgegeben. Zuvor hatten an der Wall Street Anleger Gewinne mitgenommen. Weiterhin hohe Ölpreise und hohe Anleiherenditen belasten. Zudem finanzieren sich große KI Firmen immer stärker auf Pump, was sie angesichts der starken Geldnachfrage zunehmend in Konkurrenz zu Staaten treten lässt. Auch das hält die Renditen am Markt für Staatsanleihen hoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,8 Prozent. In Südkorea sank der Kospi um 0,8 Prozent, auch Milliardengewinne des Speicherchipherstellers Samsung halfen hier nicht. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte nach einer Woche feiertagsbedingter Handelspause rund 0,5 Prozent ein.

Werbung

^

DAX 25.104,36 -1,35%

XDAX 25.110,73 -0,92%

EuroSTOXX 50 6.180,29 -1,47%

Stoxx50 5.293,38 -0,78%

DJIA 51.179,87 -0,66%

S&P 500 7.801,77 -0,22%

NASDAQ 100 31.160,07 -0,21%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

Werbung

RENTEN:

^

Bund-Future 120,86 -0,07%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1207 0,09%

USD/Yen 158,20 0,08%

Euro/Yen 177,28 0,16%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 82.674 -0,72%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 102,49 +2,29 USD

WTI 90,03 +1,75 USD

°

/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.