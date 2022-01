dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE ERHOLUNG - Der Dax (DAX 40) dürfte am Mittwoch an seine Vortagsgewinne anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 0,8 Prozent höher auf 16 062 Punkte. Damit dürfte er über die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Punkten zurückkehren. Eine Hilfe sind gute internationale Vorgaben: Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) war in New York am Vorabend fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen und in Asien legten die Börsen zu. Dreh- und Angelpunkt des Geschehens dürften nun am Mittwoch die Inflationszahlen aus den USA werden. Laut dem Experten Thomas Altmann von QC Partners ist ein weiterer Anstieg der Inflationsrate Konsens auf dem Parkett "Das bedeutet aber auch, dass ein weiterer Anstieg der Teuerung bereits eingepreist ist. Möglicherweise steht bei der Jahresrate zum ersten Mal seit 1982 eine 7 vor dem Komma", schrieb der Experte am Morgen. Abzuwarten bleibt aber die Reaktion der Anleger, sollte die Teuerung deutlich über den Erwartungen liegen. So hatten Bedenken hinsichtlich einer schneller als gedachten geldpolitischen Straffung in den USA die Aktienmärkte in der vergangenen Woche deutlich nach unten gezogen.

USA: - GEWINNE - Nach der Aufholjagd am Vortag haben die Kurse am US-Aktienmarkt am Dienstag weiter zugelegt. Anleger konzentrierten sich nach Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell auf die Wirtschaftsstärke der Vereinigten Staaten und etwas weniger auf die Risiken für Aktien durch steigende Zinsen. Der technologielastige NASDAQ 100, der am Vortag nach seinem Rutsch auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober bereits zum Handelsschluss wieder im Plus gelegen hatte, gewann nun 1,47 Prozent auf 15 844,12 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rückte um 0,51 Prozent auf 36 252,02 Punkte vor. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,92 Prozent auf 4713,07 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Mit Rückenwind von der Wall Street haben sich die Börsen Asiens zur Wochenmitte teils kräftig erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland stieg zuletzt um rund ein Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 2,7 Prozent zu.

DAX 15941,81 1,10%

XDAX 16002,75 0,81%

EuroSTOXX 50 4281,54 0,99%

Stoxx50 3801,67 0,90%

DJIA 36252,02 0,51%

S&P 500 4713,07 0,92%

NASDAQ 100 15844,12 1,47%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,96 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1375 0,08%

USD/Yen 115,33 0,03%

Euro/Yen 131,18 0,11%

ROHÖL:

Brent 83,79 +0,07 USD

WTI 81,42 +0,19 USD

